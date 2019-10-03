Страна-оккупант Россия продолжает настаивать на том, чтобы особый статус ныне захваченных ее гибридными войсками районов Донбасса был прописан в Конституции Украины.

Это следует из выступления в эфире пропагандистского Первого канала в РФ местного министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По словам главы МИД РФ, формула Штайнмайера – «это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений», так как изначальный текст якобы предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов в ОРДЛО.

Лавров подчеркнул, что согласованная всеми участниками минского процесса формула Штайнмайера якобы никак не влияет на основу минских соглашений – «амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила минским соглашениям».

«Это все остается неизменным, без этого ничего не получится», – заявил Лавров.

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