Президент США Дональд Трамп часто использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы надавить на Владимира Зеленского.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, Трамп дал намек Пенсу не присутствовать наинаугурации Зеленского в мае, хотя сотрудники Белого дома настаивали, чтобы вице-президент поехал в Киев. Эта информация известна из жалобы агента ЦРУ, который рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

Кроме того, по данным газеты, именно через Пенса Трамп сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине была заморожена, и требовал более активных мер по борьбе с коррупцией. К тому времени после телефонного разговора украинские власти уже должны были понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Впоследствии помощь была разблокирована.

Также один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским. По данным источников издания, это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму разговора в течение нескольких часов после его завершения.

В то же время люди, приближенные к Пенсу, заявляют, что тот не знал о попытках Трампа повлиять на Зеленского с целью получить компрометирующую информацию о Джо Байдене и его сыне.

В окружении Пенса заявляют, что он, скорее только, не ознакомился со стенограммой или же не прочел ее до конца.

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