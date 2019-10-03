Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время визита на Украину в декабре 2015 года лично попросил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина

Он расследовал дело нефтегазовой компании Burisma Holdings, где работал сын Байдена Хантер. Об этом заявил прежний исполняющий обязанности генпрокурора Украины Юрий Севрюк, передает ТАСС.

По его словам, сразу после приезда Байдена Порошенко призвал генпрокурора подать в отставку, заявив о его плохой репутации. Также Севрюк отметил, что после увольнения Шокина США предоставили финансовую помощь Украине в размере миллиарда долларов. При этом изначально расследование дела Burisma не касалось Хантера Байдена. Однако, по его словам, были люди, которые опасались, что расследование может затронуть сына американского вице-президента.

Ранее 3 октября сообщалось, что Шокин был вынужден прекратить расследование в отношении Burisma после разговора с послом США на Украине Джеффри Пайеттом. Американский дипломат сказал ему, что расследование должно проводиться «в белых перчатках», — по словам экс-генпрокурора, это означало, что дело должно быть приостановлено. 27 сентября появилась информация о возможном возвращении Шокина на Украину.

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