Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита обсудит с Владимиром Зеленским перспективы развития сотрудничества Минска и Киева.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии, Лукашенко проведет переговоры с Зеленским 4 октября в ходе II Форума регионов Белоруссии и Украины, который состоится в Житомире.

В сообщении пресс-службы говорится, что главы государств подробно обсудят перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества и обменяются мнениями по вопросам повестки дня.

Кроме того, Лукашенко выступит на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия Минска и Киева через «призму развития межрегиональных связей».

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