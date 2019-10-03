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|Лукашенко приедет в Украину поговорить с Зеленским
|03.10.2019 10:54
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита обсудит с Владимиром Зеленским перспективы развития сотрудничества Минска и Киева.(function() })();
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии, Лукашенко проведет переговоры с Зеленским 4 октября в ходе II Форума регионов Белоруссии и Украины, который состоится в Житомире.
В сообщении пресс-службы говорится, что главы государств подробно обсудят перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества и обменяются мнениями по вопросам повестки дня.
Кроме того, Лукашенко выступит на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия Минска и Киева через «призму развития межрегиональных связей».