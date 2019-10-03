В четверг, 3 октября, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА.

За соответствующий законопроект № 2143−3 о внесении изменений в закон Украины «О столице» в первом чтении проголосовали 244 народных депутата.

Авторы законопроекта, между которых народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко предлагает создать новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины.

В частности, предлагается разделить функции Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.

Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат — исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.

Законопроект также предлагает комплексно урегулировать вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления, в том числе специальный статус Киева.

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