В Госдепартаменте советовали адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани «избегать» главы Офиса президента Андрея Богдана, чьи связи с находящимся под следствием ФБР олигархом Игорем Коломойским могут быть токсичными для администрации США.

Об этом Джулиани рассказал независимому журналисту Роджеру Солленбергеру, а тот передал суть беседы BuzzFeed.

Помимо Богдана, личному адвокату Дональда Трампа якобы советовали избегать «и других топ-советников и соратников» президента Владимира Зеленского, если конкретнее – еще одного неназванного топ-чиновника.

«Вместо них, как заявил экс-мэр Нью-Йорка, в Госдепе предпочли, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком, когда летал этим летом в Европу», – пишет издание. По словам Джулиани, Ермака в Госдепе назвали «настоящим юристом, в отличие от Богдана, который решала», и сказали, что «Ермак – нормальный, Богдан – нет».

Джулиани уверяет, что на встрече с Ермаком передал тому «обеспокоенность» администрации США тем, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может «негативно» влиять на того.

«Я сказал: «Вы знаете, у вас рядом такой парень, который не принесет добра вам и вашей стране. <…> Я просто дал ему совет», – сказал личный адвокат Трампа о беседе с Ермаком.

При этом товарищ Трампа говорит, что «уверен – это был Курт Волкер», отвечая на вопрос, кто именно в Госдепе дал ему рекомендацию избегать контактов с Богданом. Но тут же добавил, что точно не помнит, был это (на то время) спецпредставитель Госдепа по Украине или кто-то другой.

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