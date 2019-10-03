Парламент принял за основу законопроект о столице авторства фракции Слуга народа. Три других рассматривать не стали.

Верховная рада на заседании в четверг, 3 октября, 244 голосами приняла в первом чтении законопроект о столице №2143-3.

Как известно, в Раде зарегистрировано четыре законопроекта: три варианта проекта закона о внесении изменений в закон О столице Украины – городе-герое Киеве (№2143, №2143-1 и №2143-2), а также проект Закона о Киеве – столице Украины (№2143-3).

Парламентарии поддержали законопроект, предложенный «слугой народа» Александром Ткаченко.

«Законопроект создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины. В частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева. Предлагается разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации», – сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно принятой инициативе, мэр Киева будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

В законопроекте также прописаны некоторые особенности местного самоуправления в Киеве. По мнению авторов документа, его принятие «будет обеспечивать надлежащее функционирование органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в городе Киеве, создаст эффективный баланс полномочий между представительными и исполнительными органами власти в столице Украины, будет помогать согласованию государственных интересов и местных интересов территориальной общины города Киева, гарантировать права жителей города на самоуправление относительно возможности самостоятельно решать вопросы местного значения в пределах конституции и законов Украины».

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