Дональд Трамп сослался на коррупцию, объясняя свое предыдущее решение о задержании военной помощи Украине. Он заявил, что в Украине коррупции больше, «чем в любой другой стране».

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Киеву якобы из-за того, что в Украине «коррупция выше, чем в любой другой стране». Об этом он рассказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте в четверг, 3 октября.

«До него (Владимира Зеленского, – ред.) Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», – заявил Трамп.

Трамп в который уже раз подчеркнул, что Украина «расположена ближе к странам Европы, чем к США» – и потому те должны помогать ей больше.

Напомним, что летом Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. При этом на время пересмотра средства будут заморожены.

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