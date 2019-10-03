|В NASA записали, как звучит Марс
|03.10.2019 13:23
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Ученым удалось записать звуки марсианского ветра и землетрясений.(function() })();
Национальное аэрокосмическое агентство США опубликовало аудиозаписи, сделанные в рамках проекта InSight на поверхности Марса. Об этом говорится на официальном сайте агентства.
Аппарату, который может улавливать малейшие колебания, удалось записать звуки марсианского ветра и землетрясений.
Если ветер напоминает звуковую дорожку из Sci-Fi фильма, то кора Марса звучит очень низко и плотно. Ученым пришлось ускорить записанный сигнал, чтобы человеческое ухо смогло его рассшлышать.
Для того, чтобы послушать землетрясение, в NASA рекомендуют использовать наушники.
Первое землетрясение Sol 173 произошло 22 мая 2019 года (173-й соль – марсианский день миссии). Его мощность составила 3,7 баллов по шкале Рихтера.
Эти записи, считают в NASA, свидетельствуют о том, что марсианская кора является активной и напоминает смесь коры Земли и Луны.