Ученым удалось записать звуки марсианского ветра и землетрясений.

Национальное аэрокосмическое агентство США опубликовало аудиозаписи, сделанные в рамках проекта InSight на поверхности Марса. Об этом говорится на официальном сайте агентства.

Аппарату, который может улавливать малейшие колебания, удалось записать звуки марсианского ветра и землетрясений.

Если ветер напоминает звуковую дорожку из Sci-Fi фильма, то кора Марса звучит очень низко и плотно. Ученым пришлось ускорить записанный сигнал, чтобы человеческое ухо смогло его рассшлышать.

Для того, чтобы послушать землетрясение, в NASA рекомендуют использовать наушники.

Первое землетрясение Sol 173 произошло 22 мая 2019 года (173-й соль – марсианский день миссии). Его мощность составила 3,7 баллов по шкале Рихтера.

Эти записи, считают в NASA, свидетельствуют о том, что марсианская кора является активной и напоминает смесь коры Земли и Луны.

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