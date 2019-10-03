Команда действующего президента Украины Владимира Зеленского является абсолютно не компетентной в вопросах внешней политики.

Об этом в эфире

«Я могу констатировать, что команда президента дезориентирована, она не понимает ситуации, в которой она находится. В противном случае, ни в коем случае не было бы принято в Трехсторонний контактной группе в Минске то, что называется сейчас» формулой Штайнмайера «. Я бы предлагал сейчас вести в Париж концепцию реинтеграции Донбасса и Крыма, тем самым предложить и Парижу, и Берлину абсолютно конструктивные вещи. Если не знаете, что делать, в материалах Минского процесса Трехсторонней контактной группы есть концепция, которая докладывалась, в том числе и мной, летом 2015 года. Там есть все ответы на вопросы, перед которыми сегодня очутился появился президент и его совершенно не профессиональная команда в вопросах внешней политики «, – сказал политик.

Он также отметил, что сегодня действия президента Зеленского в сфере внешней политики контролирует человек, еще недавно работавший в киноиндустрии.

«Сегодня Министерство иностранных дел отстранено от этого процесса. Функция министра Пристайко – только объяснять то, что делает президент. Очевидно, что на ушах у президента в вопросах внешней политики сидит господин Ермак – человек, который занимался до вчерашнего дня съемками кино, а сегодня стала асом в вопросах внешней политики. Вообще более парадоксальную ситуацию представить трудно. Человек, который ни дня не работала ни в системе внешней политики сегодня не просто выстраивает, реализует, контролирует внешнюю политику, но и контролирует действия президента в этой сфере. По моему мнению, в нормальной цивилизованной стране уже давным-давно подняли бы вопрос о том, что президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, который не обладает профессией в вопросах внешней политики «, – подчеркнул Бессмертный.

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