Последние социологические опросы показывают, что в настоящее время у киевлян есть требование на смену власти в городе.

Последние социологические опросы показывают, что в настоящее время у киевлян есть требование на смену власти в городе.

Так, согласно опросу Всеукраинской социологической службы, проведенному с 23 сентября по 1 октября 2019 г., действующий мэр столицы Виталий Кличко набирает 16,1% голосов избирателей, а за ним с разрывом в 3,5% следует Андрей Пальчевский, набравший 12,6%, и Игорь Смешко, который получил 10,8% поддержки.

У Сергея Притулы – 8,7%, Александра Ткаченко – 3,5%, Борислава Березыа – 2,5%. 4,2% опрошенных поддержали других кандидатов, 32,4% не определились с выбором.

Согласно результатам опроса, поддержка партий на выборах в Киевсовет распределилась следующим образом: если бы выборы проходили в эти дни, 43,3% голосов избирателей получила бы партия «Слуга народа». С практически семикратным отрывом за ней следуют «Европейская солидарность» (6,2%) и «Батькивщина» (6,2%).

«Оппозиционная платформа – «За жизнь» набирает 4,5%, «Голос» – 4,3%, «Сила и честь» – 3,7%, «УДАР» Виталия Кличко – 3,3%, ВО «Свобода» – 2%, «Оппозиционный блок» – 1,5%, «Гражданская позиция» – 1,5%, «Радикальная партия» Олега Ляшко – 1,3%. Никому не доверяют 3,3% опрошенных, не определились с выбором 13,5%, не примут участие в голосовании 5,4%.

Что касается поддержки возможных кандидатов на президентских выборах, если бы в эти дни проходили президентские выборы, рейтинги распределились бы следующим образом: Владимира Зеленского поддержали бы 50,0% избирателей, Петра Порошенко – 7,9%, Юлию Тимошенко – 6,4%, Игоря Смешко – 4,4%, Юрия Бойко – 2,5%, Анатолия Гриценко – 2,4%, Олега Ляшко – 1,5%, Евгения Мураева – 0,9%, Руслана Кошулинского – 0,6%. Другого кандидата в президенты поддержали 5,0% опрошенных, не определились с выбором – 17,3%.

Данные опроса показывают, что снижение поддержки действующего главы Киева, а также низкий уровень поддержки его политической силы (3,3%) могут привести к тому, что во втором туре выборов мэра может победить как Кличко, так и Смешко либо Пальчевский благодаря перераспределению электоральной поддержки других кандидатов.

Социологический опрос проводился в десяти районах г. Киева. Во время его проведения было опрошено 2000 респондентов. Возможная социологическая ошибка – 1,5%.

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