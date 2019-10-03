Министерство иностранных дел России шокировано информационными вбросами о проникновении российского спецназа на территорию Норвегии.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части — не знаю, вероятно, лобби внутри Норвегии, вероятно, лобби вне Норвегии, но результат очевидный: мы увидели в СМИ этого государства», — сказала Захарова.

По ее словам, подобные публикации являются «апофеозом беспринципности и отходом от профессиональных норм журналистики». В Норвегии в последнее время проводится систематическая работа по формированию образа врага в лице России, считает представитель МИД.

27 сентября норвежская газета AldriMer сообщила, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских. В министерстве обороны страны отказались давать официальные комментарии по этому поводу. В МИД России эту информацию опровергли, назвав подобные публикации грубой провокацией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира