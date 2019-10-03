 Зеленский записал срочное обращение из-за «формулы Штейнмайера» - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский записал срочное обращение из-за «формулы Штейнмайера»
03.10.2019 21:42

Президент сообщил, что уважает конституционное право каждого гражданина на протест, но никогда не сдаст Украину.

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«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!», – сказал Зеленский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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