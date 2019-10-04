В четверг, 3 октября президент Владимир Зеленский на фоне резкой критики формулы Штайнмайера записал видеообращение к украинцам.

Напомним, что сразу после согласования формулы в Минске, городами Украины прокатилась волна протестов с призывом не допустить капитуляции. В частности, акции прошли в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Запорожье, Черновцах и Кропивницком.

Кроме того, в Верховной Раде фракции Голос и Европейская солидарность призвали президента дать разъяснения по формуле Штайнмайера, а Батькивщина назвала ее угрозой нацбезопасности.

НВ собрало главные тезисы из обращения Зеленского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что формула Штайнмайера не предусматривает отказ от Донбасса и Крыма, а также не заставляет проводить выборы «завтра и под дулом пулеметов».

По словам Зеленского, эта формула говорит только одно — когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса, «а именно — после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами».

В видеообращении Зеленский заявил, что в нормандском формате вместе с президентом Франции Эммануелем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным обсудят пути прекращения войны на Донбассе.

По его словам, на нормандском саммите будут затронуты вопросы полного прекращения огня, вывода иностранных военных формирований из Донбасса, обмена пленными, возврата украинских пограничников на границу с Россией, проведения местных выборов на оккупированных территориях по украинскому законодательству, доступа на выборы кандидатов от украинских политических партий, украинских СМИ и международных наблюдателей, а также вопрос реализации избирательного права всеми переселенцами.

Президент добавил, что встреча в нормандском формате не предусматривает подписания закона об особом статусе Донбасса.

Зеленский уверил, что новый закон об особом статусе Донбасса не будут самостоятельно разрабатывать и быстро принимать.

«Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не перейдя ни одной «красной линии», — сказал он.

По словам президента, не будет «никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов».

Обращаясь к украинцам, Зеленский заявил, что уважает их конституционное право на протест, однако призвал не поддаваться на манипуляции и провокации.

«Я слышу вас, и поверьте: я никогда не сдам Украину», — сказал он.

Зеленский убежден, что некоторые люди «хотят использовать» украинцев, «вернуть себе возможность ограбления, стать жертвами политического преследования и избежать

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