|Конгресс 9 часов допрашивал Волкера
|04.10.2019 06:17
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Бывший специальный представитель Госдепа по делам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте президента Дональда Трампа.(function() })();
Допрос проходил более девять часов, сообщает CNN.
По данным издания, Волкер сообщил, что призывал руководство Украины не вмешиваться в американскую политику.
Также он рассказал о том, что у украинского правительства было много вопросов о том, почему Трамп заблокировал выделение военной помощи Украине.
Во время допроса Волкер отметил, что говорил адвокату Трампа Рудольфу Джулиани о том, что не стоит доверять бывшему генпрокурору Юрию Луценко.