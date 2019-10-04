Бывший специальный представитель Госдепа по делам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Допрос проходил более девять часов, сообщает CNN.

По данным издания, Волкер сообщил, что призывал руководство Украины не вмешиваться в американскую политику.

Также он рассказал о том, что у украинского правительства было много вопросов о том, почему Трамп заблокировал выделение военной помощи Украине.

Во время допроса Волкер отметил, что говорил адвокату Трампа Рудольфу Джулиани о том, что не стоит доверять бывшему генпрокурору Юрию Луценко.

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