США и ЕС оказывают разные виды помощи – в зависимости от своих целей и возможностей.

Расшифровка телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая была предана широкой огласке, вызвала дискуссии не только на тему расследования «дела Байдена», но и по вопросу международной помощи Украине.

Напомним, глава Белого дома в этом разговоре заявил, что США помогают Украине гораздо больше, чем европейские страны. «Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, это говорят», – добавил Дональд Трамп. И Владимир Зеленский согласился со своим собеседником, ответив, что он прав «не на сто, а на тысячу процентов».

О том, что Европа и США нам помогают, мы слышим постоянно. Но в чем заключается эта помощь? Насколько она важна для Украины и кто, в конце концов, к Украине более щедр? Попробуем разобраться в этом материале с помощью наших экспертов.

Подсчитать размер помощи не всегда реально

Международная помощь бывает разная. Как правило, разделяют финансовую и материальную (техническую) помощь. В свою очередь, финансовая делится на безвозвратную и такую, которую нужно будет потом отдавать (например, кредиты). А материальная помощь может выражаться в передаче каких-то товаров и услуг бесплатно или на льготных условиях, а также в выделении средств на приобретение товаров или услуг.

Однако такое разделение не учитывает многих других видов помощи, которую Украина получает от международных партнеров. Таких, например, как лоббирование интересов, гарантии, санкции против страны-агрессора и многие другое. Эту помощь трудно измерить деньгами, однако она часто не менее важна, чем прямая финансовая или материальная помощь.

Например, экономист Алексей Кущ приводит в пример лоббирование Соединенными Штатами выделения Украине кредитов Международным валютным фондом.

«Все кредитные программы МВФ были, в том числе, пролоббированы США, – говорит знаток. – Американцы имеют в фонде один из основных пакетов голосов, и, соответственно, Фонд закрывал глаза на многие моменты. В частности, в 2014-2015 годах он оказывал нам поддержку, несмотря на наличие военного конфликта, угрозу активизации военных действий. В 2014 и 2015 году оказывал нам поддержку. Это в том числе благодаря лоббированию со стороны американцев».

Такую помощь трудно выразить в какой-то цифре. Однако благодаря ей Украина получила вполне конкретные суммы денег, которые помогли нам справиться с банковским кризисом и серьезной инфляцией.

В то же время Тарас Козак, президент инвестиционной группы «Универ», обращает внимание, что значительная часть прямой финансовой помощи, которую страны-доноры оказывают Украине на безоплатной основе, – это, по сути, зарплаты гражданам этих же стран, которые приезжают в Украину работать в качестве консультантов, экспертов, инструкторов и т.п. (Еще часть такой помощи составляют гранты, но их выделяют далеко не все страны-доноры). То есть, можно сказать, что, за вычетом расходов на проживание, эти деньги в итоге возвращаются туда, откуда прибыли. Так что ответ на вопросы о том, кто помогает Украине больше и чья помощь ценнее, не всегда лежит на поверхности.

Разные обстоятельства – разные виды помощи

По словам наших экспертов, Украина получает от Америки и Европы не одинаковые виды помощи. И это объясняется в первую очередь разными взаимоотношениями со страной-агрессором – Россией – и, как следствие, различными интересами.

«Сказать, что Европа и США наперебой стремятся нам помогать, нельзя. Это точно не так. Они помогают нам, потому что в этом есть их интерес», – подчеркивает Тарас Козак.

США экономически никак не зависят от России. Объем торговли между эти странами незначительный, совместных бизнесов они не ведут. Ввиду этого их отношения можно назвать открытым противостоянием. Соответственно, и помощь, которую США оказывают Украине, направлена на то, чтобы не допустить усиления России.

С Европой ситуация другая. Евросоюз не может обходиться без российских товаров, прежде только в нефтегазовой сфере. Кроме того, многие страны ЕС ведут общий бизнес с РФ. Поэтому откровенно ссориться с Россией ЕС не хочет, да и не может.

«Для Европы торговля с Россией является важной, она пока не может обходиться без российского газа, без российской нефти. Немецкие компании, например, имеют в России большое количество автомобильных заводов. Америка же от России вообще никак не зависит экономически. Поэтому Европа старается лавировать, чтобы серьезно не навредить своим предприятиям. А Америка может «махать шашкой» значительно серьезнее, чем Европа», – говорит Тарас Козак.

«Американцы хотят использовать нас как хитрый наконечник против России. А европейцы больше реализуют программу добрососедства. Они больше хотят обустроить наш внутренний двор для того, чтобы он более-менее красиво выглядел рядом с их границами», – объясняет разницу Алексей Кущ.

Как Украине помогает Америка

Эксперты говорят, что помощь Украине со стороны США можно назвать стратегической.

«Штаты помогают Украине в первую очередь вербально. Вводя санкции, заявляя на различных международных площадках, что Украина должна быть целостной, что «Крым – это Украина» и «Донбасс – это Украина». В то же время финансовая помощь, которую США оказывают нам на безоплатной основе, не такая уж большая, 400-500 млн долларов. Причем большей частью это расходы на зарплаты консультантов», – говорит Тарас Козак.

Что же касается вооружений, то, по словам экспертов, это, непременно, важная часть помощи Украине во время российской агрессии. Однако если Украина и получает оружие в виде помощи, то это, как правило, старые модели. А новые, современные виды оружия нам приходится покупать у США. Обычно на кредиты тоже от США, которые придется возвращать. Включать ли такую форму в общую сумму помощи Украине от США – вопрос.

Мы уже упоминали о лоббировании интересов Украины в МВФ. Еще один вид помощи, который сложно измерить конкретной суммой, – американцы в свое время серьезно помогли Украине тем, что предоставили свои гарантии под выпуск украинских облигаций, которые наша страна размещала на внешних рынках. Такие облигации выпускались под гарантии США трижды, на общую сумму 3 млрд долларов.

«Если бы мы привлекали инвестиции под свои гарантии, доходность облигаций была бы около 9% годовых. А так их размещали под маленькие проценты, около 2% годовых, действительно как по американским облигациям. И мы экономили на разнице. На миллиарде это приблизительно 70 млн долларов экономии в год. Это существенные деньги, но нельзя сказать, что Америка сильно потратилась, потому что ее гарантии сработали бы только в том случае, если бы Украина объявила дефолт», – объясняет Тарас Козак.

Универсальным финансовым оружием США, или «финансовой нейтронной бомбой», Алексей Кущ называет систему международных валютных переводов SWIFT. Это «оружие» Америка не использовала напрямую против России, тем не менее знаток говорит, что и с его помощью была оказана помощь Украине.

«Хотя эта система официально зарегистрирована в Европе и действует на основании европейского законодательства, но функционально она зависит от сотрудничества с американским министерством финансов. Потому что все европейские банки, которые проводят валютные операции в долларах, имеют корреспондентские счета в американских банках, а те, соответственно, в Федеральной резервной системе. И если бы Министерство финансов ввело, например, санкции против России по отключению российских банков от SWIFT, РФ была бы отключена от мировой финансовой системы. Говорят, угроза отключения SWIFT в свое время остановила наступление на Мариуполь и не дала России перейти к более радикальной, агрессивной фазе. Потому что отключение от этой платежной системы сделало бы Россию финансовым изгоем. В Иране, например, несколько десятков лет был отключен SWIFT, а его валютные резервы, в том числе Центробанка, были заблокированы в этой системе. В России резервы Центробанка плюс активы российских банков тоже оказались бы заморожены на долгие годы. А учитывая, что расчеты за российские энергоресурсы идут в основном в долларах, перспективы российской экономики были бы плачевны. Для России это был бы колоссальный удар», – рассказывает Алексей Кущ.

Как помогает Европа

Помощь Украине от Европы – это, в первую очередь, дешевые кредиты и гранты.

«Гранты – это тоже безвозвратная финансовая помощь. Однако грантодатели сами определяют, на что они готовы тратить деньги: на борьбу с коррупцией или с табакокурением, или за гендерные права», – говорит Тарас Козак.

Еще один вид помощи со стороны Европы – это проекты, кредитуемые Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

«Это обычно коммерческие проекты. Они, например, дают кредиты украинским компаниям или входят в уставный капитал украинских компаний», – объясняет Тарас Козак.

Очень важным видом помощи Украины от ЕС эксперты называют помощь в законотворчестве.

«Большая помощь Евросоюза заключалась не только в деньгах, но и в том, что они с нами, как с детьми, носились все эти годы, объясняя законодательство, которое мы должны были, в соответствии с соглашением о евроассоциации, имплементировать в украинское законодательство и даже не понимали, как это сделать и какие последствия мы будем иметь. Мы же постоянно выдумываем «свой велосипед», а после подписания соглашения между Украиной и ЕС мы должны были в том числе и преимущественно учитывать и их наработки, поскольку мы мечтаем о вхождении в ЕС. Именно имплементация таких европейских подходов была самой важной задачей», – рассказывает народный депутат Нина Южанина (фракция «Европейская солидарность»).

Также Евросоюз оказывает Украине помощь в финансировании новой категории госслужащих.

«Директораты при министерствах, новые образования, финансируются частично нашими западными партнерами. Если средний чиновник в министерстве получает зарплату в среднем 15-20 тыс. грн, то в этих директоратах – в несколько раз больше, 50-60 тыс. грн. Эти деньги приходят в первую очередь из европейских фондов», – говорит Тарас Козак.

Чья помощь важнее?

Эксперты говорят, что сравнивать, чья помощь существеннее и важнее для Украины, неправильно.

«Европа оказала нам прямой финансовой поддержки, в том числе грантовой, намного больше, чем Америка. Суммарный финансовый пакет, который нам предоставили в Европе с 2014 года, составляет 15 млрд евро, или около 17 млрд долларов. А Америка выделяла по 500 млн – это 2,5 млрд долларов за 5 лет. Но зато Европа оказывает меньше поддержки в стратегическом плане: в виде лоббирования, защиты наших стратегических интересов, поддержки в МВФ», – говорит Алексей Кущ.

«Сложно сравнивать эти вещи. После того, как мы начали воевать с Россией, Америка стала давать нам ракеты, противотанковое вооружение, которое раньше не позволяла покупать. И наша армия усиливается. В то же время Европа дает нам средства, которые позволяют поднимать зарплату в армии. Что из этого важнее? И то, и другое важно», – дополняет Тарас Козак.

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