Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу рассмотрит вопрос назначения новых членов Центральной избирательной комиссии и программу деятельности Кабинета Министров, принятую на заседнии в воскресенье 29 сентября.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Назначение членов ЦИКа указано первым в повестке. Далее Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроекты №1009 о разрешении ГБР и НАБУ самостоятельно проводить прослушку, №1008 о предоставлении права Высшему совету правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии судей и сокращении количество членов ВККС с 16 до 12, №1035-2 о лишении депутатов компенсаций в случае прогулов, №1036-2 о депутатских запросах, №1044-1 об электронном документообороте в парламенте, №1049 и №1051 о введении единого счета для уплаты налогов и ЕСВ, №1031 касательно уголовной ответственности за незаконное обогащение и №0906 о воинской службе.

В повестке дня указано заслушивание программы деятельности правительства и рассмотрение законопроектов №1209 и №1210 касательно администрирования налогов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира