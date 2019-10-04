Политические Сводки
|Итоговый документ нормандской встречи уже готов
|04.10.2019 10:15
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К саммиту нормандской четверки, дата которого еще не определена, согласован проект итогового документа.(function() })();
Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 4 октября, со ссылкой на источник.
«Проект итогового документа предварительно согласован. Он содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования в Донбассе под эгидой нормандского формата в рамках реализации Минского комплекса мер», – сказал источник.
Как утверждается, документ не содержит пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе, а также о вводе миротворческой миссии в регион.
«Не исключено будет отдельно затронут вопрос обменов по формуле «всех установленных на всех установленных», – сказал источник.
По данным российских СМИ, над документом работали советники лидеров стран нормандской четверки.