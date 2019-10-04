К саммиту нормандской четверки, дата которого еще не определена, согласован проект итогового документа.

Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 4 октября, со ссылкой на источник.

«Проект итогового документа предварительно согласован. Он содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования в Донбассе под эгидой нормандского формата в рамках реализации Минского комплекса мер», – сказал источник.

Как утверждается, документ не содержит пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе, а также о вводе миротворческой миссии в регион.

«Не исключено будет отдельно затронут вопрос обменов по формуле «всех установленных на всех установленных», – сказал источник.

По данным российских СМИ, над документом работали советники лидеров стран нормандской четверки.

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