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Путин: Россия не вмешивается в выборы других стран
10.03.2018 07:56

Россия не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама.

 

Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент Владимир Путин.

«Нет, мы не поощряем и не приказываем это делать», – сказал российский руководитель, отвечая на вопрос о соответствующих обвинениях США в адрес России.
При этом Путин не исключил, что соотечественники могли быть причастны к вмешательству. «Ну, хорошо, русские, но они не были государственными чиновниками. Русских 146 миллионов. И что?» – отметил президент России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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