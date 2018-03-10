Политические Сводки
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|Путин: Россия не вмешивается в выборы других стран
|10.03.2018 07:56
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Россия не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама.
Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент Владимир Путин.
«Нет, мы не поощряем и не приказываем это делать», – сказал
российский руководитель, отвечая на вопрос о соответствующих
обвинениях США в адрес России.
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