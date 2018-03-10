Россия не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама.

Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент Владимир Путин.

«Нет, мы не поощряем и не приказываем это делать», – сказал российский руководитель, отвечая на вопрос о соответствующих обвинениях США в адрес России.

При этом Путин не исключил, что соотечественники могли быть причастны к вмешательству. «Ну, хорошо, русские, но они не были государственными чиновниками. Русских 146 миллионов. И что?» – отметил президент России.

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