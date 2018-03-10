Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына возможна только при условии «конкретных шагов» со стороны Пхеньяна, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, встречи не будет, «пока мы не увидим конкретных действий, которые соответствуют заявлениям и риторике Северной Кореи», передает Politico.

Представитель Белого дома отметила, что Северная Корея должна выполнить свои обещания относительно денуклеаризации.

«Давайте не забывать, что северокорейцы пообещали освободиться от ядерного оружия. Они пообещали прекратить испытания ядерного и ракетного оружия, и они признали, что мы продолжим наши военные учения», – сказала Сандерс на брифинге в пятницу.

Она подчеркнула, что США не пойдут на уступки перед КНДР и продолжат политику максимального давления, несмотря на видимую оттепель в дипломатических отношениях.

Точная дата и место встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына еще неизвестны. За всю историю ни один президент США не встречался с лидерами КНДР.

Напомним, что Белый дом официально подтвердил информацию о подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

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