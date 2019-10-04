Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в течение более, чем девяти часов давал показания перед тремя комитетами Палаты представителей.

Телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника рассказал, о чем говорит Волкер.

Так, по данным СМИ, Волкер рассказал, что призывал руководство Украины не вмешиваться в политику США в беседе, которая состоялась после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также сказал конгрессменам, что у украинских властей возникло много вопросов, почему США блокируют выделение военной помощи, и он не знал, что ответить. Также власти Украины были обеспокоены тем, что встреча с Трампом откладывается, и не понимали причины этого.

Кроме того, прежний спецпредставитель США по вопросам Украины рассказал, что высказывал беспокойство адвокату Трампа Руди Джулиани относительно использования экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко в качестве источника информации для расследования по Джо Байдену и другим делам. Волкер предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия.

Накануне сообщалось, что Волкер дает показания в Конгрессе США. Слушания проходят за закрытыми дверями на совместном заседании трех комитетов Палаты представителей.

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