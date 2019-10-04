Демократы в Конгрессе США рассекретили часть переговоров топ-чиновников Вашингтоне и Киева насчет американского президента и военной помощи Украине.

У временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора были подозрения, что американский лидер Дональд Трамп может использовать заморозку военной помощи Украине как рычаг, чтобы Киев пообещал расследование по возможной коррупции экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в связи с украинской компанией Burisma. Это следует из расшифровки фрагментов смс-общения между Тейлором и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, которую сегодня опубликовали в Конгрессе США.

LIGA.net приводит краткий вариант общение топ-чиновников США между собой и помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком на эти и смежные темы.

Сондленд параллельно одобрил идею Волкера, Джулиани сказал, что «да, можешь набрать сейчас».

«Как только будет дата, соберем брифинг, объявим о предстоящем визите, очертим видение перезагрузки отношений США-Украина, включая, между прочего, расследование по Burisma и вмешательству в выборы», – сказал тогда Ермак, на что Волкер ответил «звучит прекрасно».

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«Мы по-прежнему хотим, чтобы Ze дал нам недвусмысленный черновик по 2016-му и Burisma?» – спросил посол США в ЕС.

«Это ясный месседж на данный момент…» – ответил Волкер, и Сондленд пообещал набрать Ермака, чтобы напомнить ему об этом «черновике».

Этот кусок истории заканчивается

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«Я считаю безумием блокировать военную помощь, чтобы помочь (Трампу, - ред.) с политической кампанией», – добавил Тейлор.

В ответ на это Сондленд сказал: «Билл, уверен, ты неправ насчет намерений президента Трампа. Он же говорил совершенно ясно: никакой «услуги за услугу». Президент пытается оценить, на самом ли деле Украина собирается внедрить прозрачность и реформы, как обещал в ходе кампании президент Зеленский. Предлагаю прекратить СМСить туда-сюда. Если тебя это все еще беспокоит, рекомендую позвонить Лайзе Кенна (исполнительный секретарь Госдепа, - ред.) или S, чтобы поговорить на тему более прямо».

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