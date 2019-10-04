 Рада утвердила новый состав ЦИК от Зеленского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Рада утвердила новый состав ЦИК от Зеленского
04.10.2019 11:11

Верховная Рада утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, представление на которых подал президент Владимир Зеленский.

(function() })();

Таким образом членами Центральной избирательной комиссии стали:

Боярчук Оксана Борисовна («Слуга народа»),

Буглак Юрий Александрович, («Европейская солидарность»),

Гатауллина Елена Аухатовна ( «Слуга народа»),

Гевко Андрей Евгеньевич («Голос»),

Глущенко Виктория Анатольевна («Батькивщина»),

Грень Виталий Вячеславович («Слуга народа»),

Диденко Олег Николаевич («Слуга народа»),

Дубовик Сергей Олегович («Оппозиционная платформа – За жизнь»),

Евстигнеев Андрей Сергеевич («Слуга народа»),

Ефремова Ирина Алексеевна («Слуга народа»),

Кармаза Александра Александровна ( «Слуга народа»),

Любченко Павел Николаевич («Слуга народа»),

Мирошниченко Юрий Романович («Оппозиционная платформа – За жизнь»),

Перепелюк Владимир Григорьевич («Слуга народа»),

Плукар Виталий Владимирович («Слуга народа»),

Постивый Сергей Александрович ( «Слуга народа»),

Фрицкий Юрий Олегович («Слуга народа»).

Состав Центризбиркома утверждается на 7 лет.

Представители парламентской оппозиции возмущались «сверхбыстрым» принятием решения без обсуждения, ведь с момента представления президентом кандидатур прошло менее 24 часов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->