Верховная Рада утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, представление на которых подал президент Владимир Зеленский. (function() })(); Таким образом членами Центральной избирательной комиссии стали: Боярчук Оксана Борисовна («Слуга народа»), Буглак Юрий Александрович, («Европейская солидарность»), Гатауллина Елена Аухатовна ( «Слуга народа»), Гевко Андрей Евгеньевич («Голос»), Глущенко Виктория Анатольевна («Батькивщина»), Грень Виталий Вячеславович («Слуга народа»), Диденко Олег Николаевич («Слуга народа»), Дубовик Сергей Олегович («Оппозиционная платформа – За жизнь»), Евстигнеев Андрей Сергеевич («Слуга народа»), Ефремова Ирина Алексеевна («Слуга народа»), Кармаза Александра Александровна ( «Слуга народа»), Любченко Павел Николаевич («Слуга народа»), Мирошниченко Юрий Романович («Оппозиционная платформа – За жизнь»), Перепелюк Владимир Григорьевич («Слуга народа»), Плукар Виталий Владимирович («Слуга народа»), Постивый Сергей Александрович ( «Слуга народа»), Фрицкий Юрий Олегович («Слуга народа»). Состав Центризбиркома утверждается на 7 лет. Представители парламентской оппозиции возмущались «сверхбыстрым» принятием решения без обсуждения, ведь с момента представления президентом кандидатур прошло менее 24 часов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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