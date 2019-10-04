|Рада утвердила новый состав ЦИК от Зеленского
|04.10.2019 11:11
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Верховная Рада утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, представление на которых подал президент Владимир Зеленский.(function() })();
Таким образом членами Центральной избирательной комиссии стали:
Боярчук Оксана Борисовна («Слуга народа»),
Буглак Юрий Александрович, («Европейская солидарность»),
Гатауллина Елена Аухатовна ( «Слуга народа»),
Гевко Андрей Евгеньевич («Голос»),
Глущенко Виктория Анатольевна («Батькивщина»),
Грень Виталий Вячеславович («Слуга народа»),
Диденко Олег Николаевич («Слуга народа»),
Дубовик Сергей Олегович («Оппозиционная платформа – За жизнь»),
Евстигнеев Андрей Сергеевич («Слуга народа»),
Ефремова Ирина Алексеевна («Слуга народа»),
Кармаза Александра Александровна ( «Слуга народа»),
Любченко Павел Николаевич («Слуга народа»),
Мирошниченко Юрий Романович («Оппозиционная платформа – За жизнь»),
Перепелюк Владимир Григорьевич («Слуга народа»),
Плукар Виталий Владимирович («Слуга народа»),
Постивый Сергей Александрович ( «Слуга народа»),
Фрицкий Юрий Олегович («Слуга народа»).
Состав Центризбиркома утверждается на 7 лет.
Представители парламентской оппозиции возмущались «сверхбыстрым» принятием решения без обсуждения, ведь с момента представления президентом кандидатур прошло менее 24 часов.