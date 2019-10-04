Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих переговорах «нормандской четверки» в Париже хочет лично услышать, чего именно ждет от Киева президент России Владимир Путин.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает «ъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, украинский руководитель на переговорах также надеется получить от глав Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель ответ на вопрос, как далеко готовы зайти эти страны в своей поддержке Киева.

Помимо этого, как отмечает издание, Зеленский готов поэтапно выполнять минские соглашения и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Однако в случае, если в течение года после переговоров в Париже ситуация на востоке Украины не изменится, Киев готов пойти на долгосрочное замораживание конфликта.

Кроме того, украинское руководство рассматривает вариант полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва мирного процесса. В частности, Киев может прекратить выплату пенсий жителям Донбасса, а также перестанет снабжать регион водой и электроэнергией. Контроль на границе между Украиной и республиками может быть ужесточен. Не исключается и возведение физической преграды на линии разграничения в виде разделительной стены.

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