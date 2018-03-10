НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, который свидетельствует о декларации Киевом своего стремления к членству в организации.

«В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина», — говорится в публикации на сайте НАТО.

Обретение данного статуса означает, что государство официально задекларировало свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с этим реформ.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что изменения на сайте блока были внесены в пятницу вечером после ее беседы с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«Так, наконец-то вечером официальный сайт НАТО утверждает, что на сегодня четыре страны, включая Украину, заявили о своих намерениях стать в будущем членами Североатлантического Альянса. От признания амбиций – к членству долгий путь прежде только внутренней работы, но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно изменять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО», – написала Климпуш-Цинцадзе.

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