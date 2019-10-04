В Украине продолжается силовой захват храмов УПЦ.

Только за последнюю неделю сторонники ПЦУ «оккупировали» Свято-Михайловскую церковь на Ровенщине, и храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Боянчук Черновицкой области. Верующие вынуждены были отмечать престольный праздник в палатке, установленной на площади, у памятника погибшим воинам.

«Разделить весть праздника жителей села Боянчук крестным ходом шли верующие из сел Добрыновцы и Горошовцы, у которых также отобраны храмы сторонниками ПЦУ при содействии работников Черновицкой обладминистрации и лично губернатора Гергелюка» – сообщили в епархии.

Однако, если раньше помещения ПЦУ захватывали активисты, «благословленные» местными властями, то теперь к процессу «переподчинения» храмов УПЦ, не стесняясь, подключились и работники полиции – то есть те, кто должны защищать порядок и законность, обеспечивать соблюдение прав всех граждан. По словам же прихожан Свято-Михайловской общины в Ровенской области, рейдерский захват храма УПЦ произошел при содействии местных блюстителей закона.

«У нас есть документы на церковное здание, есть право собственности, технический паспорт, как на дом, так и на церковь, есть код, печать», – рассказал священник Украинской православной церкви Степан Корочук. После действительно насильственного захвата храма он заново организовал службы под выстроенным навесом у общинного дома. Сами местные жители говорят, что с появлением Томоса в селе началась вражда, по сути, самая настоящая гражданская война. Их односельчане, практически не посещавшие церковь, устроили штурм, не постеснявшись снести со своего пути даже инвалида на коляске, который приехал спасать православный храм. Кстати, на видео, которое есть в распоряжении журналистов СПЖ, отчетливо видны кадры налета на церковь, которому способствовали отдельные полицейские во главе с начальником местной полиции. Они даже не соблюдают больше нейтралитет, открыто «крышуя» церковные погромы.

И это не единичный случай, когда «томосеки» заручаются помощью региональных служителей правопорядка. Например, в селе Четвертня Маневицкого района Волынской области представители Волынской администрации рука об руку с полицейскими, пытались захватить Спасо-Преображенский храм Украинской Православной Церкви. Когда это не удалось, в село направили спецкомиссию от ОГА – она будет официально «передавать» храм местным сторонникам ПЦУ, которые незаконным образом перерегистрировали церковную общину. Верующим не остается ничего иного, как просить защиты и помощи у президента Владимира Зеленского. Поскольку отреформированная полиция вместо того, чтобы обезвредить и наказать церковных рейдеров, оказывает им помощь. Хотя еще полгода назад руководство Нацполиции уверяло, что «относительно правонарушителей мы всегда реагируем одинаково, и для нас нет разницы, какая конфессия». А на практике полисмены стали надежными соратниками националистов и активистов, которые терроризируют прихожан канонической православной церкви, и пособниками церковного рейдерства. Реформа полиции привела к тому, что полиция служит власти, а не народу Украины, и чутко выполняет «государственный заказ» в отношении погромов УПЦ. Налицо – крайне опасная тенденция «спайки» правонарушителей и правоохранителей, с помощью которой власти совершают действия, направленные на дискредитацию и уничтожение Украинской Православной церкви.

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