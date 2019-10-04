Президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко провели первую встречу в Житомире.

По словам Зеленского, Беларусь и Украина не имеют границ.

«Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде только говорю о людях», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Лукашенко заверил Зеленского во всецелой поддержке Украины.

«Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности… Вы очень тонко подметили, правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

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