Политические Сводки
|Порошенко: Я услышал призыв Зеленского
|04.10.2019 13:19
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Нардеп Петр Порошенко заявляет, что услышал призыв президента Владимира Зеленского к единству и готов помогать в реализации Минских договоренностей.(function() })();
По словам пятого президента, речь идет о том, что сначала должна быть безопасность, а затем – политическое урегулирование.
Порошенко добавил, что в любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства.
По его мнению, «не русская формула Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должен ехать на Нормандский саммит», вместе с концепцией миротворческого контингента ООН.
Порошенко также добавил, что люди вышли на днях на протест не потому, что они порохоботы, а потому любят Украину и «имеют право на то, чтобы с их мнением считались».