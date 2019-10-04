Что касается решения Дональда Трампа о разблокировке военной помощи Украине, то это типичный пример того, как играть наперёд.

Со слов самого Трампа, причиной разблокировки предоставления военной помощи Украине стали просьбы американского сенатора-республиканца Роба Портмана и других законодателей.

Наивно полагать, что Трамп столь щедрый или отзывчивый. В действительности он пошёл на этот шаг во имя сбережения собственного рейтинга, поскольку прекрасно понимает, что Конгресс обойдёт любые его запреты, как и с иными его инициативами. И тогда это было бы очередным фиаско для Трампа и очередной победой Конгресса.

Соответственно, в данном случае важно было сыграть на опережение и, как говорят в народе «вовремя соскочить с темы», представив таким образом себя в качестве победителя, не лишенного милосердия и способности прощать.

С точки зрения политической тактики, Трамп поступил абсолютно верно. Но вместе с тем, стоит учитывать, что если ему представится реальная возможность блокировать поддержу Украины, если он будет находить такую поддержку в Сенате, он ей непременно воспользуется. Причём, в первую очередь, с целью политического шантажа в отношении Украины.

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