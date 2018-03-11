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|Порошенко готов баллотироваться на второй срок
|11.03.2018 09:00
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Об этом он сказал во время закрытой встречи с украинскими блогерами. При этом пообещал, что на выборах бороться будет, но черту не переступит.
Президент Украины Петр Порошенко публично заявил, что готов баллотироваться на следующие президентские выборы в качестве кандидата. Об этом он сказал во время закрытой встречи с украинскими блогерами.
Некоторые из них рассказали о своих впечатлениях от встречи.
«Говорит, что верит в победу на следующих президентских. Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее возможный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление», – написал на своей странице в Facebook блогер Виктор Трегубов, присутствующий на встрече.
«На выборах бороться будет, но черту не переступит. Это касается и ситуаций с враждебными СМИ и с оппонентами. Не хочет создавать прецедент. У него есть все шансы войти в историю не просто как президент победивший в войне с Россией, но и как президент заложивший основы демократической Украины с верховенством права», – прокомментировал встречу еще один блогер Роман Доник.