Президент Петр Порошенко подчеркнул, что одним из приоритетов национальной безопасности нашего государства является достижение критериев членства в НАТО.

Президент Петр Порошенко выразил благодарность НАТО за твердую позицию поддержки Украины и подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов национальной безопасности нашего государства является достижение критериев членства в Альянсе. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Президент сообщил, что доволен решением НАТО о присвоении Украине статуса «страны-аспиранта» и отметил, что Украина готова повысить амбиции относительно вступления страны в Альянс.

«Приветствую важное, долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса. Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с Генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США», – считает Порошенко.

По мнению президента, основной задачей в ближайшее время будет стремление Украины стать членом Альянса.

«Наша следующая амбиция – План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому посвящено мое письмо Енсу Столтенбергу в феврале 2018 года, в котором, со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО, мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса», – подчеркнул президент.

«Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты, – отметил Петр Порошенко. – Уверенно движемся вперед».

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