В Центре противодействия коррупции заявили, что принятый закон оставил в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, поскольку разрешить следственные действия должны депутаты Рады большинством голосов.

Верховная Рада приняла в целом проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства, который в том числе дает право НАБУ и ГБР прослушку депутатов.

За соответствующее решение на заседании парламента проголосовали 330 народных депутатов.

В то же время для применения негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как то обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, необходима будет санкция Верховной Рады.

ЦПК указывает, что депутаты оставили в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, несмотря на отмену ее в Конституции.

«С такими изменениями в УПК, НАБУ не сможет прослушивать и обыскивать депутатов без 226 голосов в Раде. То есть отмена неприкосновенности в Конституции была популизмом и теперь нардепы не готовы отдавать свой иммунитет, хотя обещали это своим избирателям», – заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Также депутаты оставили в действующей редакции «поправки Лозового», которыми остаются в силе ограничения сроков досудебного расследования. По словам антикоррупционеров, это значительно затрудняет расследование, особенно сложных экономических и коррупционных преступлений.

«С таким ограничением расследовать коррупцию в высших эшелонах власти почти невозможно. Они ограничивают следствие в сроках 1,5 года до объявления подозрения. Однако иногда 2 года можно только ждать информацию запросов на международной правовой помощи. Депутаты действительно только закрепили свой иммунитет на уровне КПК, хотя избирателям обещали его отменить», – добавляет Шабунин.

Кроме того, депутаты оставили право отменять подозрения через суд. По словам ЦПК, это только создает лишний механизм затягивания дела. Смысл подозрения в том, что во время его объявления следователь просто официально информирует лицо о расследовании по нему. Это же лицо может строить стратегию защиты, зная, в чем его подозревают.

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