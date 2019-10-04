Кремль прокомментировал анонсированный обмен военнопленными с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 4 октября, прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об обмене удерживаемыми лицами на следующей неделе.

«В России были бы рады осуществить обмен «всех на всех», это должно быть окончательной целью», – сказал он, отметив, что «все это зависит от готовности двух сторон. «Определенная работа в этом контексте продолжается», – добавил он.

Песков также отметил, что дата саммита в нормандском формате будет зависеть от графиков лидеров четырех стран.

«Сейчас ведется подготовка по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед не буду, сроков пока нет. Их предстоит согласовать… Речь идет о четырех главах государств, которые, естественно, имеют очень насыщенные графики. Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем», – сказал он.

Говоря о формуле Штайнмайера, Песков напомнил, что сейчас Киев лишь подтвердил свое согласие, данное несколько лет назад.

«Это согласие было подтверждено, это позитивное подтверждение», – сказал он.

Напомним, 1 октября Украина согласовала текст формулы Штайнмайера. Несмотря на это, в России заявили, что сроки проведения саммита нормандской четверки будут определены только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

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