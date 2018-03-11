Президент России Владимир Путин не беспокоится о том, что российские граждане пытались вмешаться в американские президентские выборы 2016 года, поскольку, по его утверждению, они не были связаны с Кремлем.

Об этом он заявил в интервью NBC News, информирует

В эксклюзивном интервью NBC Путин вновь опроверг обвинения американских спецслужб о том, что он назначил вмешательства в голосования ноября 2016 года на американских выборах.

“Почему вы решили, что власти России, включая меня, позволили это делать… вероятно, они даже не русские. Возможно, это украинцы, татары, евреи, только с российским гражданством, даже это нужно проверить, вероятно, они имеют двойное гражданство, а может, и зеленую карт. Возможно, это были американцы, которые платили за эту работу. знаю? Я не знаю”, — заявил Путин.

Напомним, в прошлом месяце спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и три русские компании во вмешательстве в выборы. Согласно документу, обнародованному 16 февраля, “обвиняемые сознательно и намеренно вошли в сговор … с целью вмешательства в политический и избирательный процесс США, включая президентские выборы 2016 года”.

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