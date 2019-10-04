Взрывное устройство было расположено под окнами квартиры чиновника. В результате взрыва было повреждено стекло, но никто не пострадал.

В Херсоне прогремел взрыв под окнами советника главы местной облгосадминистрации.

«Сегодня около 3:00 в полицию Херсонской области позвонил один из советников главы Херсонской областной администрации. Он сообщил, что под окном его квартиры раздался взрыв», – говорится в сообщении.

При выезде на место происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства, а в результате взрыва было повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Продолжаются следственные действия.

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