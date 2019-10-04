Украина подала новую жалобу против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека – относительно действий РФ на Донбассе. (function() })(); Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра юстиции Украины – Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина. На вопрос по жалобе Лищина ответил: «Уже подана». «Должна быть рассмотрена, также, как и Крым – сейчас должно происходить рассмотрение приемлемости этого заявления, но пока нам неизвестно о сроках. В ноябре мы должны представить дополнительные материалы, россияне тоже, а после этого Европейский суд назначит дату слушаний», – сказал замминистра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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