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Украина обратилась в ЕСПЧ относительно Донбасса
04.10.2019 15:44

Украина подала новую жалобу против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека – относительно действий РФ на Донбассе.

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Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра юстиции Украины – Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

На вопрос по жалобе Лищина ответил: «Уже подана».

«Должна быть рассмотрена, также, как и Крым – сейчас должно происходить рассмотрение приемлемости этого заявления, но пока нам неизвестно о сроках. В ноябре мы должны представить дополнительные материалы, россияне тоже, а после этого Европейский суд назначит дату слушаний», – сказал замминистра.

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