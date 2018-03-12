Политические Сводки
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|Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства Скрипаля
|12.03.2018 09:03
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Как пишет газета The Times, скорее только, премьер объявит об этом после совещания с руководителями силовых структур.
Мэй, утверждает издание, может занять жесткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к российскому руководству.
В выходные получила подтверждение информация о том, что Скрипаль и его дочь серьезно пострадали от нервнопаралитического газа.
В Москве обвинения в причастности к произошедшему называют голословными.