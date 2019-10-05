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Избран новый глава ЦИК Украины
05.10.2019 07:04

Главой Центральной избирательной комиссии избран Олег Диденко. За него проголосовали все 16 членов ЦИК (один не голосовал, так как находится за границей).

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Олегу Диденко 39 лет, он имеет юридическое образование. Закончил юридический факультет Черновицкого национального университета имени Федьковича и Институт публичного управления и администрирования Национальной академии госуправления.

Олег Диденко в 2003-2014 годах работал помощников депутатов Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива, Валерия Ищенко. Параллельно занимался юридической практикой.

В 2014 году Диденко стал членом Центральной избирательной комиссии под председательством Михаила Охендовского. В 2018 году он был одним из двух членов ЦИК, которые сохранили должности при переизбрании комиссии, и продолжил работу под председательством Татьяны Слипачук.

13 сентября был уволен с должности вместе с другими членами ЦИК, но уже 4 октября его переназначили по квоте «Слуги народа».

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