|Избран новый глава ЦИК Украины
|05.10.2019 07:04
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Главой Центральной избирательной комиссии избран Олег Диденко. За него проголосовали все 16 членов ЦИК (один не голосовал, так как находится за границей).(function() })();
Олегу Диденко 39 лет, он имеет юридическое образование. Закончил юридический факультет Черновицкого национального университета имени Федьковича и Институт публичного управления и администрирования Национальной академии госуправления.
Олег Диденко в 2003-2014 годах работал помощников депутатов Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива, Валерия Ищенко. Параллельно занимался юридической практикой.
В 2014 году Диденко стал членом Центральной избирательной комиссии под председательством Михаила Охендовского. В 2018 году он был одним из двух членов ЦИК, которые сохранили должности при переизбрании комиссии, и продолжил работу под председательством Татьяны Слипачук.
13 сентября был уволен с должности вместе с другими членами ЦИК, но уже 4 октября его переназначили по квоте «Слуги народа».