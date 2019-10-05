Программа правительства Гончарука – это 118-страничный документ, который содержит 78 целей, разбитых по каждому министерству.

Депутаты Верховной Рады поддержали программу действий правительства, предложенную премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Согласно закону о Кабмине, после принятия программы действий парламент 12 месяцев не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и уволить его.

За соответствующий проект постановления №2186 проголосовали 236 народных депутатов.

Программа правительства Гончарука – это 118-страничный документ, который содержит 78 целей, разбитых по каждому министерству.

Программа предусматривает рост экономики на 40%. «Это реалистично. Для этого в следующем году вырасти на 5%, а в каждый последующий – на 7%. Такие периоды в истории нашей страны уже были, в других странах – тоже», – заявил Гончарук.

Согласно планам правительства, такой рост позволит создать миллион новых рабочих мест и обеспечить повышение прожиточного минимума на уровне 4,2 тысячи гривен.

«Эта программа – это рабочий документ, по которому бы будем измерять нашу эффективность», – сказал Гончарук депутатам.

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