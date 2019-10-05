Ряд членов фракции «Слуга народа» в Верховной Раде недовольны политикой партии и возмущаются некоторыми решениями руководства.

Как сообщает «Факты» со ссылкой на неназванных депутатов, группа парламентариев из «Слуги народа» не согласна с действиями президента Владимира Зеленского и недовольна некоторые моментами в работе Верховной Рады.

Отмечается, что первые разногласия начались при распределении должностей в комитетах. Из-за того, что все происходило в экстренном режиме, руководство партии, по словам депутатов, пообещало компенсировать недовольным «моральный ущерб».

Депутаты ожидали, что получат компенсацию при распределении бюджета на 2020 год, однако не всем удалось договориться о выделении необходимого объема средств на свои округа — это, по данным издания, стало причиной «раскола» в партии.

По словам источника, в настоящий момент речь идет о 12-15 недовольных, однако по его мнению, поводов для недовольства ставится больше.

Одним из таких называется «формула Штайнмайера» — некоторые депутаты считают ее применение шагом к капитуляции.

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