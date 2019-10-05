Президент США Дональд Трамп требует провести голосование в Палате представителей по вопросу импичмента до того, как Белый дом предоставит все документы.

Трамп планирует направить письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с требованием провести голосование в Палате представителей по вопросу импичмента до того, как Белый дом предоставит все документы, которые требуют демократы в Конгрессе в рамках расследований относительно возможного импичмента.

Информацию о том, что такое письмо готовится подтвердил президент Трамп общаясь с прессой в пятницу.

Он также уклончиво ответил на вопрос о том, выполнит ли Белый дом требование Конгресса о предоставлении документов. По его словам, это будут решать юристы.

По процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате США, где Республиканская партия, поддерживающая Трампа, имеет большинство.

Трамп считает, что сенаторы отнесутся к этому, как к обману.

Палата представителей США, скорее только, проголосует за импичмент, считает американский президент.

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