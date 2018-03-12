В Москве умер советский и российский актер, художественный руководитель Московского художественного театра им. Чехова и театра «Табакерка».

Олегу Табакову было 82 года.

Табаков последние несколько месяцев находился в больнице.

Его госпитализировали в конце ноября 2017 года после планового приема к стоматологу, на котором ему ставили имплантаты. Позже стало известно, что у Табакова диагностировали сепсис. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре музыкант пришел в себя, но никого не узнавал. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит».

В 2014 году Табаков был одним из подписантов известного письма в поддержку позиции президента России Владимира Путина по Украине и Крыму. Он входил в список лиц, которые составляют угрозу национальной безопасности Украины.

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