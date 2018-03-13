Народный депутат Надежда Савченко могла убегать в Россию. Об этом LB.ua заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев – вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», – заявил он.

Тетерук не исключил, что Савченко покинула Украину из-за скандала с задержанием Владимира Рубана и ее вызовом на допрос в СБУ.

«Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины. И как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора», – сказал он.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, но «сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции».

При этом вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что на заседании ПАСЕ Савченко не было.

Тем не менее, Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму», – написала она

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