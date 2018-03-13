Первый президент Украины Леонид Кравчук считает необходимым исключить своего преемника Леонида Кучму из переговорного процесса.

«Там не должно быть представителей, которые не имеют государственных полномочий, а только государственные поручения. При всем уважении к Леониду Даниловичу, он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел», — пояснил в интервью изданию «Обозреватель».

Кравчук также посетовал на то, что минский процесс в настоящее время не действует, и для его активации «его надо наполнить другими силами». «Например, там должно быть не три страны, а 12 стран», — заявил Кравчук.

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