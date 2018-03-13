Часть послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, которая касалась разрабатываемого в России нового вооружения, была «разочаровывающей, но неудивительной», заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Он отметил, что эти заявления не меняют стратегического плана Пентагона по противодействию Москве.

«Вне зависимости от того, сколько денег они (российские власти, – прим.) хотят вложить в эту гонку вооружений с самими собой, подход США остается прежним», — цитирует Мэттиса газета The Washington Post. «В конце концов, они могут потратить на это все деньги», — отметил Мэттис, подчеркнув, что «просто предположил: для россиян все это может означать огромные расходы».​

Ранее о том, что в послании Путина не было никаких неожиданностей заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. По его словам, «американцы должны быть уверены в том, что у Штатов есть очень хорошее понимание российской [политической] программы». Такое понимание должно дать американцам уверенность в том, что они «продолжают оставаться в безопасности от угроз со стороны Владимира Путина», добавил Помпео.

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