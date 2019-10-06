Рассматривается кандидатура 72-летнего экс-сотрудника ЦРУ Майкла Костива. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

На место ушедшего в отставку специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера рассматривается кандидатура 72-летнего экс-сотрудника ЦРУ Майкла Костива. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее Костив претендовал на должность посла США на Украине.

Майкл Костив работал в ЦРУ в течение десяти лет. В 1981 году он подал в отставку, причиной которой стала кража бекона в супермаркете, однако позже все обвинения с него были сняты. В 2004-2006 годах Костив занимал должность советника директора ЦРУ.

Об отставке Волкера стало известно ранее 28 сентября. По информации телеканала CNN, имя спецпредставителя США упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Именно Волкер якобы организовал встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

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