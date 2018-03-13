Глава ЦРУ Майк Помпео заменит Рекса Тиллерсона на должности государственного секретаря США.

Об этом заявил на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, передает

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым государственным секретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсон за его службу! Дина Гаспель станет новым директором ЦРУ, и таким образом первой женщиной на посту. Поздравляю всех!» – говорится в сообщении.

Напомним, об избрании на должность госсекретаря США генерального директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона Дональд Трамп объявил в декабре 2016 года.

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