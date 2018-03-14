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Сегодня Путин прилетит в Крым
14.03.2018 07:40

В среду, 14 марта, президент России Владимир Путин собирается посетить оккупированные Крым и Севастополь.

 

Путин должен посетить строящийся мост из Краснодарского края и новый терминал в аэропорту оккупированного Симферополя, передает РИА Новости.

Также президент РФ заедет в оккупированный Севастополь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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