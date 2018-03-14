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|Сегодня Путин прилетит в Крым
|14.03.2018 07:40
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В среду, 14 марта, президент России Владимир Путин собирается посетить оккупированные Крым и Севастополь.
Путин должен посетить строящийся мост из Краснодарского края и новый терминал в аэропорту оккупированного Симферополя, передает РИА Новости.
Также президент РФ заедет в оккупированный Севастополь.
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