Украина не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма и введет санкции против их организаторов.

Президент Петр Порошенко призывает страны «Большой семерки» осудить и не признавать выборы президента России в аннексированном Крыму, которые состоятся 18 марта.

Об этом сообщается на сайте президента.

«Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Было бы критически важным для нас получить ваше твердое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму», – сказал Порошенко во время встречи с послами стран G7.

Президент также обратился к присутствующему на встрече главе представительства ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли и поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за позицию ЕС в этом вопросе.

«Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там», – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что речь идет, в частности, о представителях Франции, Австрии и Финляндии.

«Это может разрушить политику «единого голоса» по выборам в Крыму», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма и введет санкции против их организаторов. Он также призвал ЕС поступить аналогично.

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