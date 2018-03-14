Рекс Тиллерсон был утвержден в должности Сенатом США в феврале 2017 года. Однако уже в июле того же года появились слухи о его отставке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение об увольнении Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря, поскольку они имеют разногласия в политических вопросах, в частности в отношении Ирана.

Глава государства подчеркнул, что решение об отставке он принял самостоятельно, передает ТСН со ссылкой на C-Span.

«Много решений, например, об отношениях с КНДР, я принимаю, советуясь со многими людьми. Но это решение, поверьте, я принял сам. Рекс и я обсуждали это (увольнение) в течение долгого времени. На самом деле, мы ладили довольно хорошо, но имели разногласия. В частности, если взглянуть на соглашение по Ирану, я думаю, что оно ужасно. А он считал, что оно хорошее. Я хотел или расторгнуть договор, или сделать что-то с ним. Одновременно Тиллерсон думал немного иначе», – отметил Трамп.

Президент США заверил, что с будущим госсекретарем Майком Помпео (до этого он возглавлял ЦРУ) они во всем имеют общие позиции, «похожий процесс мышления».

Рекс Тиллерсон был утвержден в должности Сенатом США в феврале 2017 года. Однако уже в июле того же года появились слухи о возможной отставке Тиллерсона. По данным телеканала CNN, у госсекретаря были разногласия с Трампом, в первую очередь – по урегулированию конфликта вокруг северокорейской ядерной программы.

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